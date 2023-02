Storykillers – die Geschichte von Nevşin Mengü »In der Türkei werden die Trolle von der Regierung gespeist«

Nevşin Mengü ist eine der bekanntesten Journalistinnen in der Türkei. Die ehemalige TV-Moderatorin wird seit Jahren im Netz beschimpft und bedroht. Ein Grund: Mengü übt immer wieder offene Kritik an der Regierung Erdoğan. Und das hat Folgen.

Nevşin Mengü, Journalistin

»Ich war fast zehn Jahre lang die Moderatorin von CNN Türk für die 18-Uhr-Nachrichten. Es ist immer etwas los - mit aktuellen Nachrichten und so. Einmal habe ich über ein Treffen zwischen Erdoğan und Trump berichtet. Es war das erste Treffen der beiden. Es war sehr wichtig für die türkische Seite. Erdoğan versuchte, das Treffen als ein großes Treffen darzustellen, und zu zeigen, er sei Trumps bester Freund. Aber das Treffen war sehr kurz, 23 Minuten. Ich war live bei diesem Treffen auf Sendung. Dann war das Treffen vorbei und ich sagte, dass es nur 23 Minuten gedauert hat. Zieht man dann die Zeit fürs Übersetzen noch ab, waren es sogar nur rund fünf Minuten. Den Präsidenten hat das verärgert, er warf Leute raus. Er wollte, dass meinem Chef mich rausschmeißt. Und ich wurde gefeuert.«

Seit ihrem Rauswurf bei CNN Türk arbeitet die Journalistin unter anderem für ihren eigen YouTube-Kanal und berichtet kritisch über die türkische Regierung. Seit Recep Tayyip Erdoğan im Amt ist – zunächst als Ministerpräsident, dann als Präsident schränkt er die Pressefreiheit immer weiter ein, das Netz wird immer stärker zensiert. Im Mai 2013 gehen Bilder der Gezi-Proteste am Taksim-Platz in Istanbul um die Welt. Ursprünglich protestieren die Demonstranten gegen ein geplantes Bauprojekt, doch innerhalb weniger Tage kommt es zu landesweiten Protesten gegen Erdoğan und die regierende islamisch-konservative AKP. Die Regierung lässt die Proteste brutal niederschlagen.

Nevşin Mengü, Journalistin

»Es war ein Meilenstein für die Türkei. Die Türkei hat sich seitdem stark verändert. Nach 2013 fühlte sich Präsident Erdoğan bedroht. Er dachte, er würde gestürzt werden. Er begann, diese Polarisierung zu spüren. Und seither ist die Türkei ein sehr, sehr polarisiertes Land. Und ich denke, ich bin in gewisser Weise eine der Figuren dieser Polarisierung, als Frau in der Öffentlichkeit.«

Immer wieder wird Mengü auf ihren Social-Media-Auftritten beschimpft, bedroht und diskreditiert. Es scheinen sind systematische Angriffe zu sein, die ihre regierungskritische Berichterstattung stoppen sollen.

Nevşin Mengü, Journalistin

»Wenn man in der Türkei als Journalistin arbeiten will, muss man hartnäckig sein, wie Teflon. Wenn man etwas draufwirft, es einfach nicht kleben bleibt. Obwohl Online-Belästigung im Grunde ein Teil meines Lebens ist. Fast jede Woche bin ich auf diesen Twitter-Trend-Liste. In der Regel werden die von den Trollen der Regierung gespeist, so funktioniert das. Es ist ein Geschäft in der Türkei.«

Dieses Video über Nevşin Mengü ist Teil des »Storykillers« – Projektes, einer internationalen Recherche des Investigativnetzwerks »Forbidden Storries, an der sich auch der SPIEGEL beteiligt.