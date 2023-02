Storykillers – Die Geschichte von Patricia Devlin »Sie drohten, meinen neugeborenen Sohn zu vergewaltigen«

Bedroht, beschimpft, beleidigt – weltweit werden Journalistinnen wegen ihrer Arbeit angegriffen.

Patricia Devlin, Journalistin

»Ich heiße Patricia Devlin und ich bin Journalistin in Nordirland. In den letzten Jahren habe ich einige Todesdrohungen bekommen wegen meiner Arbeit.

»Ich berichte über Kriminalität in Nordirland, hauptsächlich über paramilitärische Banden. Das hatte einen großen Einfluss auf mich. Es hat meine Arbeitsweise wirklich verändert, es hat mein Selbstverständnis als Journalistin verändert. Und leider hat das alles dazu geführt, dass ich die Zeitungen verlassen musste. Und ich glaube, das ist das Schwierigste an der ganzen Sache: Ihre Einschüchterung hat gewonnen. Wir gehen, wir gehen.«

Devlin bricht das Interview mit dem SPIEGEL ab. Die Drohungen, denen sie seit Jahren ausgesetzt ist, zeigen ihre Wirkung.

Devlin arbeitet heute als freie Reporterin. Das war nicht immer so. Den größten Teil ihrer Karriere beschäftigte sie sich als festangestellte Lokalreporterin mit den Auswirkungen des Nordirlandkonflikts. Devlin berichtete unter anderem über die Opfer der sogenannte »Provisional Irish Republican Army«, kurz IRA. Sie ging dorthin, wo Kriminalität, Drogenhandel, Morde passierten. Bis sie selbst zur Zielscheibe wurde.

Patricia Devlin, Journalistin

»Das erste Mal, als ich eine Drohung erhielt, weil ich meine Arbeit machte, war sie eigentlich nicht an mich gerichtet. Sie galt meinem neugeborenen Sohn, der gerade drei Monate alt war. Ich erhielt eine Vergewaltigungsdrohung auf meinem persönlichen Facebook-Profil. Der Absender drohte, meinen neugeborenen Sohn zu vergewaltigen. Geschickt hatte die Drohung eine Neonazi-Gruppe, die in der Vergangenheit Verbindungen zu loyalistischen Paramilitärs hatte.«

Laut einer Studie der Vereinten Nationen werden 73 Prozent aller Journalistinnen weltweit aufgrund ihrer Arbeit bedroht. So wie Patricia Devlin. Sie fühlte sich deswegen gezwungen, ihre Arbeit bei einer Lokalzeitung zu kündigen und startete einen eigenen Podcast. Auch wenn sie nicht mehr so häufig auf Ost-Belfasts Straßen für Recherchen unterwegs ist, berichtet sie weiterhin über Kriminalität: Zu Wort kommen hier unter anderem: Opfer, Aussteiger und Ehemalige Paramilitärs.

Ausschnitt aus »No Edit Podcast with Patricia Devlin - Crucified: Paul Reid’s Story«

»Belfast, Mai 1996: Ein Teenager wird von vier maskierten Männern in ein Auto gezerrt. Er wird geschlagen, bevor er mit hoher Geschwindigkeit in eine Gasse im nahe gelegenen republikanischen Kernland von Ballymurphy gefahren wird. Er wird aus dem Auto geholt, seine Arme und Beine werden mit Klebeband gefesselt, bevor seine Angreifer ihn kopfüber an einem Holzzaun aufhängen. Was als nächstes passiert, ist als Prügelstrafe bekannt. Übergriffe, die in Nordirland regelmäßig von Paramilitärs durchgeführt werden, angeblich, um ihre Gemeinden in Ordnung zu halten.«

Seit mittlerweile 12 Monaten bekommt sie keine Drohungen mehr über ihre Social-Media-Kanäle, Anfeindungen auf offener Straße passieren jedoch immer noch. Und so fährt bei jeder Recherche die Angst weiter mit. Bei einem Interview mit dem SPIEGEL ist sie stets auf der Hut, sie möchte in Ost-Belfast nicht erkannt werden.

Patricia Devlin, Journalistin

»Lasst uns gehen! Los, los, weg hier.«

Patricia Devlin, Journalistin

»Meine männlichen Kollegen, die ähnliche Geschichten wie ich zu ähnlichen Themen geschrieben haben und in der Vergangenheit bedroht wurden, wurden nie mit Vergewaltigung ihrer Kinder bedroht. Sie wurden nie frauenfeindlich beschimpft, indem man sie als Prostituierte bezeichnete, ihr Aussehen wird nicht kritisiert. Um ehrlich zu sein, hatte ich das Gefühl, dass ich als weibliche Journalistin mehr als meine männlichen Kollegen kritisiert wurde. Es war so intensiv und vor allem in den sozialen Medien war es gemein und bösartig, wie ich es bei meinen männlichen Kollegen nicht erlebt habe und natürlich auch nicht erleben wollte. Ich hatte das Gefühl, dass es definitiv ein frauenfeindliches Element gab.«

Dieses Video über Patricia Devlin ist Teil des »Storykillers« – Projektes, einer internationalen Recherche des Investigativnetzwerks »Forbidden Storries«, an der sich der SPIEGEL beteiligt.