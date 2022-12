Metsola sagte zudem, »alle Treffen« von Abgeordneten und Mitarbeitern »mit jeglichem Akteur eines Drittstaats« sollten verpflichtend in das EU-Transparenzregister aufgenommen und neue Sanktionen eingeführt werden. »Wo es Schlupflöcher gibt, will ich sie stopfen«, so Metsola. Botschafter und Diplomaten von Drittländern sind bislang von den Regeln ausgenommen.