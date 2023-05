Streit mit Gouverneur DeSantis Disney streicht Pläne für Millionen-Komplex in Florida

Der Unterhaltungsriese Disney hat Pläne für den Bau eines großen neuen Mitarbeiterkomplexes in dem US-Bundesstaat Florida gestrichen. Angesichts »erheblicher Veränderungen« einschließlich »sich ändernder Geschäftsbedingungen« werde das Projekt im Großraum Orlando aufgegeben: Das erklärte der für die Disney-Freizeitparks zuständige Spitzenmanager Josh D'Amaro am Donnerstag in einem Memo an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. »Das war keine einfache Entscheidung, aber ich denke, es ist die richtige.«