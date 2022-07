»Wir hatten nie die Absicht, eine Lieferung zu blockieren« Norwegen gibt russische Fracht für Spitzbergen frei

Norwegen und Russland haben einen Streit über eine Frachtlieferung für russische Bergleute auf Spitzbergen beigelegt. Das Außenministerium in Oslo teilte am Mittwoch mit, die an der Grenze blockierten Container mit russischer Fracht seien von norwegischen Transportern bis zum Hafen von Tromsö gebracht worden und nun per Schiff unterwegs zu der Inselgruppe in der Arktis.