Berichte von US-Kapitolpolizisten »Ich hörte sie schreien: Tötet ihn mit seiner eigenen Waffe!«

Zum ersten Mal sagen die Polizisten aus, die am 6. Januar das US-Kapitol vor einem wütenden Mob beschützt haben. Einige greifen in ihren bewegenden Aussagen direkt die Republikaner an. Das Video.