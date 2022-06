Pete Aguilar, Mitglied im Untersuchungsausschuss zum Kapitolsturm:

»Ein Informant aus den Reihen der ›Proud Boys‹ hat dem FBI gesagt: Die ›Proud Boys‹ hätten Mike Pence getötet, wenn sie die Chance gehabt hätten.«

In Washington tagte erneut der Untersuchungsausschuss des US-Kongresses zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Im Focus stand dieses Mal, wie massiv Trump seinen Vizepräsidenten Mike Pence unter Druck setzte.

Roland Nelles, DER SPIEGEL, Washington, D.C.:

»Ich finde es sehr interessant, was der Ausschuss hier zur Aufklärung des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar alles herausgefunden hat. Es gibt also viele neue Details, die wir hier erfahren. Man lernt, wie genau Donald Trump versucht hat, Mike Pence, seinen Vizepräsidenten, dazu zu zwingen, dazu zu drängen, die Wahl von Joe Biden nicht anzuerkennen bei dieser berühmten Sitzung des Senats und des Repräsentantenhauses am 6. Januar.«

Bei dieser Sitzung sollten die beiden Kammern des Kongresses eigentlich nur die Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten formal anerkennen. Bekanntlich kam es zunächst anders.

Donald Trump, am 6. Januar 2021:

»Wir werden nie aufgeben. Man gibt nicht auf, wenn es einen Diebstahl gab.«

Trump-Anhänger stürmten das Kapitol. Mike Pence verschanzte sich im Gebäude. Als Vizepräsident sollte er verfassungsgemäß die Zertifizierungszeremonie im Kongress leiten. Aber Trump hatte ihn angewiesen, die Stimmen aus manchen Bundesstaaten abzulehnen.

Gregory Jacob, damals Berater von Mike Pence:

»Es war der Instinkt des Vizepräsidenten, dass es auf keinen Fall sein könne, dass eine Einzelperson – erst recht nicht der Vizepräsident, der selbst vom Wahlergebnis abhängt – die Autorität hat, Wahlleute abzulehnen oder das Wahlergebnis entscheidend zu verändern.«-

Pence widersetzte sich den Aufforderungen seines Präsidenten und zog damit den Hass der Trump-Anhänger auf sich. Sie suchten ihn im Kapitol und drohten ihn zu hängen.

Pete Aguilar, Mitglied im Untersuchungsausschuss zum Kapitolsturm:

»Etwa zwölf Meter. Das war alles. Zwölf Meter zwischen dem Vizepräsidenten und dem Mob.«

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Zum Glück muss man sagen – zum Glück für die US-Demokratie – ist dieser Versuch eines Staatsstreichs gescheitert. Er ist auch daran gescheitert, dass es eben viele aufrechte Demokraten und Republikaner gab, die sich darum bemüht haben, die ganze Sache ja zu verhindern. Es gab eben Leute, die Trump gesagt haben: Das geht so nicht, das kannst du nicht machen. Es gab Mike Pence, den Vizepräsidenten von Donald Trump, der sich geweigert hat, bei der ganzen Sache mitzumachen. Und ich glaube, diese Leute haben hier wirklich auch Mut bewiesen und haben hier der amerikanischen Demokratie einen großen Dienst erwiesen.«

Viele der Frauen und Männer, die das Kapitol stürmten, sind inzwischen wegen Hausfriedensbruchs und anderer Delikte angeklagt. Teilweise gab es bereits Gefängnisstrafen.

Roland Nelles, DER SPIEGEL:

»Aber natürlich schwebt über allem die große Frage: Was wird eigentlich aus Donald Trump? Wird der jetzt für diese ganze Geschichte angeklagt oder nicht? Wird er für seine Rolle beim 6. Januar angeklagt oder nicht? Und das ist natürlich eine sehr schwierige Entscheidung, weil man sich vorstellen kann, was dann passieren würde. Natürlich würden dann die Trump-Anhänger schreien: Das ist eine politische Justiz, das ist ein politischer Prozess, der Trump hier gemacht werden soll! Sie wären empört. Man müsste vielleicht sogar damit rechnen, dass es zu Ausschreitungen von Pro-Trump Leuten kommen könnte.

Auf der anderen Seite kann natürlich auch der Untersuchungsausschuss und auch die US-Justiz nicht so tun, als hätte Trump gar nichts gemacht. Also wer jetzt noch glaubt, dass Trump hier völlig unschuldig ist, der ist selber schuld. Das heißt, wenn es also tatsächlich klare Hinweise gibt auf Straftaten, die der Ex-Präsident verübt hat, dann muss ermittelt werden. Und dann muss es meiner Ansicht nach auch zu einer Anklage kommen, wenn die US-Justizbehörden eben zu dieser Entscheidung kommen. Sie können sich da nicht wegducken, sie können da nicht die Entscheidung irgendwie delegieren, sondern sie müssen dann tatsächlich Trump anklagen. Da gibt es keine große Ausrede.