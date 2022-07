Kinzinger gilt als ausgemachter Trump-Kritiker und weitgehend isoliert in seiner eigenen Partei. In einem anderen Interview sagte indes auch ein weiteres Mitglied des Ausschusses, der Demokrat Adam Schiff, es gebe »weitere Hinweise«. »Ich denke, diese Hinweise werden zu weiteren Zeugenaussagen führen«, so Schiff.

Hutchinson belastete Trump schwer

Hutchinson hatte zum Zeitpunkt des Sturms auf das US-Kapitol als Assistentin für Trumps damaligen Stabschef Mark Meadows gearbeitet. Ihren Angaben zufolge soll sich Trump vorab über mögliche Gewalt am 6. Januar 2021 bewusst gewesen sein. Auch habe der abgewählte Präsident gewusst, dass die Demonstranten bewaffnet gewesen seien. Hutchinson beschrieb zudem Ausraster Trumps, etwa gegenüber seinem Sicherheitspersonal. Teile der Aussagen stützten sich jedoch auf Gespräche Hutchinsons mit Kollegen und nicht auf ihre eigenen Erlebnisse.