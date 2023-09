Tausende Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump versuchten am 6. Januar 2021 gewaltsam, den Kongress daran zu hindern, die Ergebnisse einer Wahl zu bestätigen. Politikerinnen und Politiker flüchteten aus dem Plenarsaal des Senats, schlossen sich in ihren Büros ein oder flüchteten über Geheimgänge. Mehrere Menschen kamen während oder kurz nach der Erstürmung ums Leben. Die Angreifer wollten an dem Tag die Bestätigung des Wahlsiegs des Demokraten Joe Biden verhindern. Zuvor hatte Trump seine Anhänger angestachelt.

Mehr als 1100 Personen wurden wegen Straftaten rund um den Angriff auf das Kapitol angeklagt. Über 600 von ihnen wurden bereits verurteilt (lesen Sie hier die prominentesten Fälle). Die Gefängnisstrafe von 18 Jahren für den Gründer der »Oath Keepers«, Stewart Rhodes, war bis zur Verurteilung von Enrique Tarrio die härteste Strafe für einen der Angreifer am 6. Januar. Sechs Mitglieder der regierungsfeindlichen »Oath Keepers« wurden nach einem separaten Prozess im vergangenen Jahr ebenfalls wegen aufrührerischer Verschwörung verurteilt.