Stephen Ayres, Teilnehmer der Kapitol-Attacke

»Menschen tauchen tief in die Politik ein. Ich hatte das Gefühl, dass ich so etwas wie Scheuklappen aufhatte. Ich war die ganze Zeit eingesperrt. Das Wichtigste für mich ist, die Scheuklappen abzunehmen. Dass man einen Schritt zurücktritt und sieht, was vor sich geht, bevor es zu spät ist.«

Ein ehemals glühender Trump-Anhänger gibt sich reumütig: Am Dienstag legt Stephen Ayres im US-Kongress vor dem Untersuchungsausschuss zum Kapitolsturm dar, wieso er am 6. Januar gemeinsam mit hunderten weiteren Menschen in den Sitz des Kongresses eindrang. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie Ayres vermummt das Gebäude betritt, nachdem Ex-Präsident Trump unter anderem getweetet hatte: "Kommt her, wird wild!"

Stephen Ayres, Teilnehmer der Kapitol-Attacke

»Ich hing an jedem seiner Worte, an allem, was er von sich gab, ich verfolgte es. Ich meine, wenn ich das getan habe, dann haben das Hunderttausende oder Millionen anderer Leute auch , und vielleicht tun sie es noch immer.«

Ayres wurde zuvor als einer von fast 900 Kapitolstürmern angeklagt. Er bekannte sich schuldig, das Strafmaß erfährt der Familienvater aus Ohio im September. Ihm droht bis zu einem Jahr Gefängnis.

Neben Ayres sitzt Jason Van Tatenhove, bis 2017 führendes Mitglied der sogenannten »Oath Keepers«. Er war zwar am 6. Januar 2021 nicht dabei, gibt vor dem Ausschuss aber Einblicke in die Ideologie der rechtsextremen Gruppe - und warnt vor ihrem Anführer Stewart Rhodes.

Jason Van Tatenhove, Ehemaliger Sprecher der »Oath Keepers«

»Er ist ein Milizführer. Er hatte diese großen Visionen, ein paramilitärischer Anführer zu sein, und das Aufstandsgesetz hätte ihm dabei einen Weg nach vorne eröffnet. Die Tatsache, dass der Präsident kommuniziert hat, ob direkt oder indirekt, hat ihm den Weg geebnet.«

Die »Oath Keepers« spielten ebenso wie die Proud Boys und andere bewaffnete Milizen und Verschwörungsideologen eine zentrale Rolle bei der Erstürmung des Kapitols. Durch Tweets von Trump ermutigt, sollen sie den Angriff aufs Kapitol koordiniert und angeheizt haben. Fünf Menschen kamen bei der Erstürmung ums Leben. Mehrere Mitglieder wurden inzwischen unter anderem wegen Volksverhetzung angeklagt.

Jason Van Tatenhove, Ehemaliger Sprecher der »Oath Keepers«

»Wir hatten großes Glück, dass nicht noch mehr Blut vergossen wurde, denn das Potenzial war von Anfang an vorhanden. Und wir hatten sehr viel Glück — - trotz des Verlusts von Menschenleben, so tragisch das auch ist. Wir haben am 6. Januar gesehen, dass das Potenzial so viel größer war.«

Trump beteuert, die Massenbewegung sei spontan entstanden – doch ein unveröffentlichter Tweet, der dem Ausschuss vorliegt, legt nahe, dass schon vorher zum "Marsch aufs Kapitol" aufgerufen werden sollte.

Trumps Anhänger hatten am 6. Januar 2021 mit Gewalt den Parlamentssitz in Washington, D. C. gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl zu zertifizieren. Trump behauptet bis heute ohne jeden Beweis, die Wahl sei manipuliert worden.