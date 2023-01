Sturm auf den Kongress in Brasília »Man muss sich das vorstellen wie eine radikale Sekte«

Gewalt, Chaos, Zerstörung. Tausende Menschen haben in Brasiliens Hauptstadt Brasilia den Kongress, das Obersten Bundesgericht und den Präsidentenpalast gestürmt. Es sind Anhänger des abgewählten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, die dessen Niederlage nicht akzeptieren.

Die Bilder ähneln dem Sturm aufs Kapitol in Washington D.C. vor fast genau zwei Jahren. Und wie im Fall von Donald Trump und den USA stellt sich auch in Brasilien die Frage, wie viel Verantwortung der Ex-Präsident für die Eskalation trägt.

Jens Glüsing, DER SPIEGEL:

»Also dafür gibt es bisher keine klaren Beweise, aber alles deutet darauf hin, dass er gewusst hat von diesem Sturm auf das Parlament. Und es liegen ja bereits Anzeigen gegen ihn vor noch aus der Zeit vor dieser Aktion, dass er mit seinen Fake News die Leute zu Attacken auf die Demokratie aufgestachelt hat.«

Bolsonaro hat Brasilien kurz vor der Amtsübergabe an seinen Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva verlassen, er hält sich in Florida auf. Auf Twitter kursieren Videos, in denen er sich entspannt zeigt, im Supermarkt oder mit Anhängern. Politisch hat er viel Macht verloren, aber gerade die Radikalen unter seinen Fans halten weiter zu ihm.

Jens Glüsing, DER SPIEGEL:

»Das muss man sich vorstellen, wie eine geschlossene religiöse Sekte. Die sind zum Dialog unfähig. Sie fühlen sich im Besitz einer absoluten Wahrheit, einer religiösen Wahrheit. Die meinen, das Ganze sei von Gott gesteuert und Lula sei der Teufel. Die leben in einer geschlossenen Parallelwelt, deswegen kommt man an diese Leute auch nicht ran. Deswegen sind die auch so radikal und so gefährlich.«

Es gibt zwei große Unterschiede zum Sturm auf das Kapitol: In Brasilia waren die Gebäude anders als in Washington leer, es läuft die Sommerpause. Und: Während in den USA die Polizei schlicht unterbesetzt und überfordert war, ließ sie in Brasilien die Masse zunächst einfach gewähren. Trotz einer Warnung des Justizministers geleiteten die Sicherheitskräfte die Menschenmenge, die zunächst friedlich demonstrierte, sogar zum Kongress. Erst später brachten Spezialeinheiten die Lage unter Kontrolle. Hunderte Menschen wurden festgenommen. Und dennoch zeigt dieser Tag: Unter den Sicherheitskräften genießt Bolsonaro weiter großen Rückhalt. Ein militärisch getragener Umsturz aber gilt aber trotzdem als unwahrscheinlich.

Jens Glüsing, DER SPIEGEL:

»Die Gefahr eines Putsches in Brasilien ist sehr gering. Die Institutionen haben sich bislang sehr stabil gezeigt. Viel wird davon abhängen, ob Brasilien es schafft, diese Leute, die das gemacht haben, hinter Gitter zu bringen dauerhaft. Brasilien hat ja ein Riesenproblem mit der Straflosigkeit. Und wenn jetzt herauskommt, dass diese ganzen Typen nach einigen Monaten wieder auf freiem Fuß sind und es geschieht nichts, dann fühlen die sich natürlich ermuntert. Und Bolsonaro wird sie sicherlich auch weiter dazu ermuntern. Dann kann Ähnliches wieder geschehen. Aber die Gefahr eines richtigen Putsches in Brasilien ist gering, dafür ist das Land zu groß, zu wichtig, und letztlich auch zu sehr in der Demokratie verankert.

Wie es nun für Bolsonaro weitergeht, ist unklar. US-Demokraten fordern bereits seine Ausweisung. So schnell wird Bolsonaro aber wohl nicht zurück in die Heimat wollen.

Jens, Glüsing:

»Es hieß ursprünglich, dass er für vier Wochen in die USA wollte, ich glaube nicht, dass er Ende des Monats wiederkommt, ich nehme an, dass er länger bleiben wird. Aber auf jeden Fall hat sich das Risiko für ihn sehr, sehr vergrößert, dass er verhaftet wird. Es ist auch möglich, dass die Brasiliener etwas vorbereiten, einen Haftbefehl, dass sie die amerikanischen Behörden bitten, ihn festzunehmen, wenn sie ihm nachweisen können, dass er einen Putsch vorbereitet hat.«

In Brasilien, und da passt der Vergleich mit den USA wiederum perfekt, wird es unterdessen darum gehen, eine tief gespaltene Nation zu versöhnen.