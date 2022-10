Neues Videomaterial vom Kapitol-Sturm »Ich ruf den scheiß Verteidigungsminister an«

6. Januar 2021 in einem Schutzraum unter dem US-Kapitol.

Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses

»Wir müssen das Protokoll einhalten, sonst haben sie vollständig gewonnen.«

Während vor den Türen der Trump-Mob wütet und versucht, die Bestätigung von Joe Bidens Präsidentschaft zu verhindern, verfolgen Abgeordnete wie Nancy Pelosi die Lage über ihnen.

Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses

»Oh mein Gott, sie schlagen die Scheiben ein. Sie machen alle möglichen Dinge.«

Noch ahnt Pelosi offenbar nicht, wie ernst die Lage mittlerweile ist.

Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses

»Haben wir die Sitzung wieder aufgenommen?«

Unbekannte Frauenstimme abseits der Kamera

»Wir sind wieder in die Sitzung zurückgekehrt, aber anscheinend setzen jetzt alle im Saal Tränengasmasken auf, um sich auf einen Vorstoß vorzubereiten. Ich versuche, mehr Informationen zu bekommen.«

Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses

»Sie setzen ihre...?«

Unbekannte Frauenstimme abseits der Kamera

»Tränengasmasken.«

Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses

»Können Sie das glauben? Glaubst du das?«

Unbekannter Mann

»Ich kann es nicht.«

Pelosis Tochter Alexandra, eine Dokumentarfilmemacherin, war damals gemeinsam mit ihre Mutter im Gebäude. Mit ihrer Kamera hält sie diese Szenen fest. Die Aufnahmen wurden nun bei einer Anhörung im Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol veröffentlicht.

Chuck Schumer, Fraktionsführer Demokraten

»Ich ruf den scheiß Verteidigungsminister an.«

»Wir haben einige Senatoren, die noch in ihren Verstecken sind und jetzt massiv Personal brauchen. Können Sie die Nationalgarde von Maryland ebenfalls kommen lassen?«

Pelosi und Schumer telefonieren sogar mit Jeffrey A. Rosen, zum damaligen Zeitpunkt Generalstaatsanwalt und somit Mitglied in Trumps Regierung. Offenbar hoffen Sie, er könnte Trump dazu bringen, den Mob zu beruhigen, der mittlerweile ihre Büros durchwühlt.

Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses

"Persönliche Sicherheit geht einfach über alles hinaus. Aber Tatsache ist, dass sie an jedem beliebigen Tag auf viele verschiedene Arten gegen das Gesetz verstoßen. Und, offen gesagt, vieles davon auf Veranlassung des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wenn er nun wenigstens, ... "

Chuck Schumer, Fraktionsführer Demokraten

"Ja, warum bringen Sie den Präsidenten nicht dazu, ihnen zu sagen, dass sie das Kapitol verlassen sollen, Herr Generalstaatsanwalt, in Ihrer Verantwortung als Gesetzeshüter? Eine öffentliche Erklärung, dass sie alle gehen sollen."

In einer anderen Szene wird deutlich, wie besorgt Chuck Schumer und Nancy Pelosi waren, während sie mit dem Verteidigungsministerium telefonieren.

»Wie schnell können Sie das Gebäude evakuieren, Sie wissen schon, alle raus?«

Stimme am Telefon

»Ich möchte nicht für die Führung sprechen…«

Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses

»Tun Sie einfach mal so, als ob es das Pentagon wäre, oder das Weiße Haus, oder eine andere Einrichtung, die unter Belagerung stünde.«

Gegen sechs Uhr abends gilt der Komplex als gesichert – Pelosi telefoniert mit dem damaligen Vize-Präsident Mike Pence.

Mike Pence, damaliger Vize-Präsident (per Telefon)

»Ich bin im Kapitol und ich stehe beim Polizeichef der US-Kapitolpolizei. Er hat mich soeben darüber informiert, was Sie auch aus den offiziellen Kanälen erfahren werden. Paul Irving, Ihr Sergeant at Arms, wird Ihnen mitteilen, dass sie nach besten Informationen glauben, dass das Repräsentantenhaus und der Senat in etwa einer Stunde wieder zusammentreten können.«

Chuck Schumer, Fraktionsführer Demokraten

»Gute Nachrichten.«

Mike Pence, damaliger Vize-Präsident (per Telefon)

»Der Sergeant at Arms wird sich mit uns in Verbindung setzen, um zu klären, wie die Mitglieder zurück ins Gebäude kommen.«

Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses

»Das freut mich sehr, Herr Vizepräsident. Gute Nachrichten.«

Die Abgeordneten können den Schutzraum unverletzt verlassen, auch Joe Biden wird am Abend noch zum Präsidenten gewählt. Durch den Angriff kamen fünf Menschen ums Leben, mehr als 100 Polizisten und zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt.