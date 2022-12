Der demokratische Vorsitzende des Ausschusses, Bennie Thompson aus dem US-Bundestaat Mississippi, schrieb am Mittwoch in einem Brief an Trumps Anwalt David Warrington, dass das Gremium die Vorladung formell zurückziehe: »Wie Sie vielleicht wissen, hat der Sonderausschuss seine Anhörungen abgeschlossen, seinen Abschlussbericht veröffentlicht und wird sehr bald sein Ende erreichen«, schrieb Thompson. »In Anbetracht des bevorstehenden Endes unserer Untersuchung kann der Sonderausschuss die spezifischen Informationen, die Gegenstand der Vorladung sind, nicht länger verfolgen.«