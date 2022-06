Eine Sprecherin von Senator Johnson teilte via Twitter mit, dass dieser nicht an der Erstellung der Liste beteiligt gewesen sei »und keine Kenntnis davon hatte, dass diese an unser Büro geliefert werden würde«. Die Kommunikation mit dem Büro des Vizepräsidenten sei »von Mitarbeiter zu Mitarbeiter« gewesen und die Dokumente seien nie an Pence geschickt worden.