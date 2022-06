Auch nach mehr als einem Jahr haben die Bilder nichts von ihrem Schrecken verloren. In den öffentlichen Anhörungen des Untersuchungsausschusses zum Sturm aufs US-Kapitol wird deutlich: Am 6. Januar 2021 sind die USA nur knapp einem Staatsstreich entgangen. »Wenn Mike Pence an diesem Tag dem Plan von Donald Trump gefolgt wäre und gesagt hätte: ›Da stimmt etwas nicht bei der Wahl‹, dann wären die USA in eine absolute Megastaatskrise gerutscht.«

In der neuen Episode von SPIEGEL Daily ordnet SPIEGEL-US-Korrespondent Roland Nelles ein, worum es bei den nun laufenden Anhörungen im Kern geht. Wie riskant war die Situation für den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence? Nelles sagt: »Es hätte ein Blutbad geben können.«

Hören Sie in dieser Podcast-Folge, wie willfährige Helfer Trumps System aus irren Lügen und Pseudolegalität gestützt haben. Wie wichtig Einzelne waren, die Mut gezeigt haben. Und warum die Angst vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Fall einer Anklage gegen Donald Trump nicht unberechtigt ist: »Das klingt verrückt. Aber man kann sich da alles Mögliche vorstellen, bei den ganzen Waffen, die hier im Umlauf sind.«

