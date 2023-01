Auch mehr als zwei Jahre nach dem Sturm auf das US-Kapitol dauert die juristische Aufarbeitung der Vorfälle vom 6. Januar 2021 an. Nun wurde jener Eindringling schuldig gesprochen, der am Schreibtisch der Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi posierte. Die Geschworenen in der Hauptstadt Washington sprachen Richard Barnett am Montag in acht Anklagepunkten schuldig. In einem separaten Prozess wurden zudem vier Mitglieder der rechtsextremen US-Miliz »Oath Keepers« der »aufrührerischen Verschwörung« schuldig befunden.