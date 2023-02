Sturm und Schnee in der Türkei Istanbuler Gouverneur verbietet Rollerfahrten

Der Istanbuler Gouverneur hat per Twitter vor einem herannahenden Schneesturm gewarnt: Ab 17 Uhr sollten die Städter nicht mehr am Verkehr teilnehmen – es sei denn, es sei notwendig. In einem anderen Tweet schrieb Ali Yerlikaya, dass Fahrten mit Rollern oder Motorrädern bis auf Weiteres verboten seien. Sie dürften vorerst nicht im Straßenverkehr unterwegs sein.