Al-Burhan hatte dem RSF am Samstag in einem Interview des Fernsehsenders Al Jazeera Angriffe auf strategische Ziele und auf sein Haus vorgeworfen. RSF-Anführer Daglo forderte, al-Burhan und seine Verbündeten vor Gericht zu stellen. Sein Rivale sei schuld an dem Konflikt und werde entweder gefangen genommen »oder wie ein Hund sterben«, sagte Daglo ebenfalls bei Al-Dschasira. Das Militär verbreitete eine Stellungnahme über Facebook, in der es hieß, Verhandlungen mit den RSF werde es nicht geben, die Gruppe müsse sich auflösen.

Die Eskalation der Gewalt löst auch weltweit Besorgnis aus. Der Uno-Sicherheitsrat forderte alle Konfliktparteien auf die Gefechte einzustellen und Gespräche zur Beendigung der Krise aufzunehmen. Außerdem müssten humanitäre Helfer sicheren Zugang bekommen und Uno-Mitarbeiter vor Angriffen geschützt werden. In der Stellungnahme wurde das Ziel der »Einheit, Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität der Republik Sudan« betont. Uno-Generalsekretär António Guterres telefonierte am Samstagabend mit RSF-General Daglo. Auch US-Außenminister Antony Blinken und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderten ein Ende der Gewalt.