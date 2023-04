Alfadil: Wir fühlen uns hilflos und wütend. Ich bin auch sauer auf die zivilen politischen Kräfte im Sudan, weil sie in den vergangenen Monaten versucht haben, den RSF-Anführer Hemeti an sich zu binden. Sie wollten damit Druck auf die Armee ausüben, um ihre Forderungen für eine zivile Regierung durchzusetzen. Aber Hemeti führt eine Miliz an. Es ist ein großer Fehler, den Übergang zur Demokratie in seine Hände zu legen. Hier geht es um Prinzipien. Eine Miliz und Demokratie passen nicht zusammen.

Wir als Zivilgesellschaft, als Aktivistinnen, müssen jetzt den Leuten helfen. Wir bauen Unterstützungsnetzwerke auf für die Menschen in den einzelnen Stadtvierteln. Wir haben WhatsApp-Gruppen für Frauen gegründet, damit sie sich gegenseitig unterstützen können, wenn sie schwanger sind oder ihre Periode haben, wenn sie Kinder mit besonderen Bedürfnissen versorgen oder wenn ihnen die Lebensmittel ausgegangen sind. Über diese Gruppen können sich Menschen in der Nachbarschaft über ihre Notlagen informieren, dann wird Hilfe in der Nähe organisiert.