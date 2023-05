Im Sudan ist seit vergangenem Montag eine mithilfe der USA und Saudi-Arabien ausgehandelte Waffenruhe in Kraft. In einer gemeinsamen Erklärung attestierten die Vermittler den Konfliktparteien am Freitag »verbesserten Respekt für die Vereinbarung«, wobei es nach wie vor »vereinzelt Geschützfeuer« in Khartum gebe. Ohne eine Verlängerung würde die Waffenruhe aber am Montagabend um 21.45 Uhr auslaufen. Die sudanesische Armee versucht derzeit allerdings, ihre Reihen zu stärken. Das Verteidigungsministerium rief am Freitag Soldaten im Ruhestand und Reservisten auf, sich bei den Kommandoeinheiten zum Kampf zu melden.