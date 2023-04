Die schweren Gefechte im Sudan zwischen der Armee und der einflussreichen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces, kurz RSF, halten an.

Einer Ärzte-Organisation zufolge gibt es bislang mehr als 56 zivile Todesopfer und Dutzende getötete Soldaten. Mindestens 600 Menschen seien verletzt – Tendenz steigend.

Mehr als 24 Stunden nach Beginn der Gefechte konnten bisher weder das Militär noch die RSF die Oberhand gewinnen. Beide Seiten berichteten über Erfolge und eingenommene Militärstützpunkte. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Aus Sudans Hauptstadt Khartum wurde Artilleriebeschuss gemeldet, außerdem gab es Berichte über Luftangriffe der sudanesischen Luftwaffe auf RSF-Stützpunkte.

Eine Touristin und Augenzeugin berichtet von den Schüssen in Khartum:

Lakshmi Parthasarathy, Augenzeugin:

Ich bin durch Schüsse und Bomben hier in Khartum geweckt worden.

Gestern Morgen gegen ca. neun Uhr hörte es sich an, als gäbe es eine Art Gewitter. Wir wachten auf und gingen nach draußen, da waren Kampfjets. Es klang als würden Schüsse fallen.

Viele Menschen sind aus der Stadt geflohen. Es ist jetzt also leerer geworden. Außerdem ist gerade Ramadan, so dass viele Menschen fasten und zu Hause bleiben. Was ich von hier aus sehen kann, ist, dass die Menschen die Gegend rund um den Flughafen verlassen, und das Gebiet, in dem schwere Kämpfe stattfinden, ist von Soldaten abgeriegelt. Es gibt Schüsse und Scharfschützen. Von hier aus kann man keine Leichen sehen. Ich habe Freunde, die in dieser Zone sind und die ihr Haus nicht verlassen können. Dort ist der Strom ausgefallen. Das Internet funktioniert kaum noch. Und sie halten sich alle von Fenstern und anderen Dingen fern, weil Schüsse fallen.

Drohnenaufnahmen der Augenzeugin sollen das Gebiet nahe des internationalen Flughafens von Khartum zeigen.

Hintergrund des Gewaltausbruchs ist ein erbitterter Machtkampf zwischen dem sudanesischen Machthaber General Abdel Fattah al-Burhan und seinem Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, Anführer der RSF.

Der Sudan wird seit zwei Putschen im Jahr 2019 und 2021 faktisch vom Militär regiert. RSF und Militär hatten bei beiden Machtübernahmen Hand in Hand gearbeitet. Geplant war, dass die Paramilitärs in die Streitkräfte eingegliedert werden. Das führte zu einem Machtkampf zwischen den einstigen Verbündeten.

Im Sudan leben 46 Millionen Menschen. Wer aktuell in Khartum die Oberhand hat, ist unklar. Der UN-Sicherheitsrat forderte alle Konfliktparteien auf, das Blutvergießen zu beenden und Gespräche zur Beendigung der Krise aufzunehmen.