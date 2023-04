Landung in Jordanien: Diese Menschen haben es geschafft, sie wurden aus dem Sudan evakuiert. Die Gefechte in dem ostafrikanischen Land sind zwar etwas abgeflaut, an vielen Stellen wird aber noch gekämpft. Mehrere Länder bringen Zivilisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in Sicherheit.

Die Deutschen Mareike Röwekamp und Horst Schauer wollten eigentlich Afrika von Nord nach Süd zu Fuß durchqueren, als sie von dem Gewaltausbruch im Sudan überrascht wurden: Tagelang saßen sie in der Hauptstadt Khartum fest. Am Montag wurden sie mit einer Bundeswehrmaschine nach Berlin gebracht.

Mareike Röwekamp, Evakuierte: »Die Gefechte waren sehr, sehr stark. Es gab ununterbrochen ein Gewehrgewitter, Maschinengewehrsalven, Tränengasschüsse, Artillerie. Später auch Flugabwehrgeräusche, die direkt vor der Tür waren. Ab und an Detonationen, dass auch die Wände gewackelt haben und die Fenster geklirrt. In dem Moment war eigentlich klar, dass da jetzt niemand vorbeikommen kann mit einem Wagen und wir spazieren dort rein.«

Die Situation empfanden die beiden Abenteurer als äußerst bedrohlich: Sudanesische Soldaten seien plötzlich vorbeigekommen und hätten ihnen Handys und Zigaretten abgenommen. Röwekamp und Sauer hatten Angst, neun Tage lang gab es keinen Strom, sie wussten nicht, wie es weitergehen würde.



Horst Schauer, Evakuierter: »Und dann haben sie gesagt: ihr geht jetzt zu dem safe place. Und das war die große Moschee von Khartum. Dann sind wir 300 Meter, 400 Meter gegangen dahin. Da lagen dann schon die ersten Toten. Und das war ein vollkommen offener Platz und das war alles andere als safe. Und dann haben wir die teuerste Taxifahrt unseres Lebens - 800 Dollar - bezahlt, für eine halbe Stunde Fahrt und sind dann, weil zwei Italienerinnen dabei waren, einmal die Besitzerin des Hotels und einmal diese Archäologin, sind wir dann zu den Italienern gekommen. Und von da aus konnten wir dann weiter und sind dann rausgeflogen.«

Die Bundeswehr hat nach Regierungsangaben inzwischen mehr als 700 Menschen aus dem Sudan ausgeflogen, darunter knapp 200 deutsche Staatsbürger. Am Dienstagabend hat sie die Evakuierungen vorerst beendet. Seit Dienstag gilt zwar eine dreitägige Waffenruhe, doch noch immer gibt es Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen Gruppe RSF. Dabei sind laut Weltgesundheitsorganisation WHO bisher mindestens 460 Menschen umgekommen. Mehr als 4000 sollen verletzt worden sein.