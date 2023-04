Ankunft der ersten deutschen Flugmaschine mit Evakuierten aus dem Sudan:

Am Montagmorgen 6:15 Uhr ist der Airbus400M der Luftwaffe in Berlin gelandet. An Bord seien 101 Deutsche, ihre Familien und Angehörige weiterer Partnerstaaten gewesen, teilte das Auswärtige Amt mit. Die Bundeswehr hat seit Beginn der Evakuierungsmission mehr als 300 Menschen in Sicherheit gebracht.

Die Evakuierten wurden zunächst nach Amman in Jordanien ausgeflogen. Hier kamen neben den Deutschen auch jordanische, palästinensische und irakische Evakuierte an. Ein jordanischer Evakuierter berichtet:

»Die Evakuierung war langwierig. Wir mussten von Khartum aus erst in ein anderes Gebiet, das etwa 1.200 bis 1.300 km von Khartum entfernt ist. Diese Strecke auf dem Landweg war etwas schwierig, aber Gott sei Dank hatten wir die Unterstützung der jordanischen Botschaft. Gott sei Dank wurde alles erfolgreich durchgeführt.«

Amman ist für die Deutschen zum Drehkreuz geworden, von hier aus geht es für sie weiter in die Heimat. Im Verlauf des Montags werden weitere Maschinen mit Rückkehrern erwartet.

Angesichts der eskalierenden Gewalt in Khartum hatten Deutschland und zahlreiche andere Länder Evakuierungseinsätze für ihre Staatsangehörigen in dem nordostafrikanischen Land gestartet, darunter die USA, Frankreich, Italien, Saudi-Arabien und die Türkei.

Anders sieht es bei denjenigen aus, deren Regierungen sich eine kostspielige Evakuierung aus der Luft nicht leisten können - oder wollen. Das gilt vor allem für Afrikaner, die nun in der umkämpften Hauptstadt festsitzen. So wie dieser Student aus Nigeria.

»Man sieht, wie andere Länder ihre Staatsangehörigen evakuieren. Sie sind eifrig und bemüht. Sie zeigen, dass sie sich um das Leben der Menschen kümmern und es wertschätzen. Aber aus unserem Land kommen nur Ausreden.«

Im Sudan liefern sich Einheiten der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz seit mehr als einer Woche erbitterte Kämpfe. Zuvor war eine Einigung zur Eingliederung der RSF-Miliz in die Streitkräfte gescheitert und damit auch die zuvor vereinbarte Übergabe der Macht an eine zivile Regierung. Bei den Gefechten wurden bereits mehr als 420 Menschen getötet und mehr als 3700 weitere verletzt. Mehrere Waffenruhen wurden gebrochen, einige schon nach wenigen Minuten.