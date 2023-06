Die USA und Saudi-Arabien, die in dem Konflikt vermitteln, hatten am Samstagabend die Vereinbarung über die neue Feuerpause verkündet, die auf 72 Stunden befristet ist. Die Regierungsarmee und die rivalisierenden Rapid Support Forces (RSF) wollten in den drei Tagen auf militärische Aktionen verzichten sowie humanitäre Lieferungen erlauben.