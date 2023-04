So klingt ein Waffenstillstand im Sudan.

Diese privaten Aufnahmen aus der Hauptstadt Khartum sind vom Dienstagabend, nach 18 Uhr. Ab dann sollten eigentlich die Waffen ruhen. Aber das wurde offensichtlich ignoriert.

Seit Samstag laufen im Sudan gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen zwei GenerälenAbdel Fattah al-Burhan, de facto das Staatsoberhaupt, befehligt die reguläre Armee. Sein Stellvertreter General Mohamed Hamdan Daglo, genannt Hemeti, kontrolliert die Rapid Support Forces (RSF). Das ist eine paramilitärische Gruppe, die zwischen 70.000 und 100.000 Mann stark ist. Eigentlich sollte die Macht im Sudan an eine zivile Regierung zurückgegeben werden. Aber ein Streit über die Details der Machtübergabe führte nun zu Gewalt und Zerstörung – und großem Leid der Zivilbevölkerung.

Hadeel Mohamed, Einwohnerin von Khartum:

»Wir sind seit vier Tagen drinnen. Zum Glück hatten wir einen Essensvorrat. Aber langsam gehen uns die Grundnahrungsmittel aus, also musste mein Bruder losgehen, um den Vorrat aufzufüllen. Es ist aber keine leichte Situation, wenn man hört, dass der eigene Bruder draußen herumläuft und man die Kampfgeräusche hört und sich fragt, ob er zurückkommen wird und ob es das Risiko wert war.«

Mai, Einwohnerin von Khartum:

»Es ist großer Kampf, wir haben kein Wasser, keinen Strom. Es herrschen Panik und Angst. Wir haben seit vier Tagen nicht geschlafen, die Kinder sind verängstigt. Aber gelobt sei Gott.«

Abu Abida, Einwohner von Khartum:

»Sie können sehen, wie lang die Schlange beim Brot ist. Das ist die einzige Bäckerei, die in insgesamt sechs Nachbarschaften geöffnet ist. Sechs Nachbarschaften und eine Bäckerei. Kein Wasser, kein Strom. Es gibt so viele andere Bäckereien an anderen Orten, aber die haben kein Wasser und keinen Strom, nur die hier läuft noch.«

Laut der Uno sind in dem Konflikt bereits mehr als 180 Menschen getötet worden, rund 1800 wurden verletzt.

Von einer friedlichen Machtübergabe an eine zivile Regierung ist der Sudan nun wieder weit entfernt. Die Aussichten sind ernüchternd – ganz egal, wie der Konflikt ausgeht.

Hadeel Mohamed, Einwohnerin von Khartum:

»Mittlerweile, nach so vielen Gesprächen, glauben wir, dass es am Ende egal ist, wer gewinnt. Wir haben alle schon verloren, weil Häuser beschädigt worden sind, die Infrastruktur und mehr. Und wir hatten eh schon kaum eine Infrastruktur. Und Menschen sind getötet worden. Egal, wie es jetzt ausgeht – es ist nicht das, was wir uns für dieses Land wünschen.«