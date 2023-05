Die Lage könnte sich weiter zuspitzen. Laut Schätzungen des Uno-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) könnten mehr als 800.000 Menschen vor den schweren Kämpfen im nordafrikanischen Land in Nachbarländer fliehen. »Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt, aber wenn die Gewalt nicht aufhört, werden mehr Menschen gezwungen sein, aus dem Sudan zu fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen«, schrieb UNHCR-Chef Filippo Grandi bereits am Montag auf Twitter.