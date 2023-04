Zuvor hatten Uno-Generalsekretär António Guterres und die Arabische Liga dazu aufgerufen, die Feiertage für eine Waffenruhe zu nutzen.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) rief am Donnerstagabend auf Twitter ebenfalls zu einer Feuerpause auf. Zudem tue die Bundesregierung alles in ihrer Macht stehende, um den deutschen Staatsangehörigen im Sudan zu helfen. Einen ersten Versuch, Bundesbürger außer Landes zu bringen, hatte die Bundeswehr am Mittwoch aus Sicherheitsgründen abbrechen müssen. Ein Plan für den Einsatz der Luftwaffe dazu wurde nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa wegen der unsicheren Lage in der umkämpften Hauptstadt Khartum gestoppt.