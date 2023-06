Am Samstagmorgen war eine Feuerpause in Kraft getreten, die wie bereits zuvor von den USA und Saudi-Arabien vermittelt worden war. Ziel war es, humanitäre Versorgung zu ermöglichen. Medien und Augenzeugen zufolge blieb es in Khartum tatsächlich ruhig. Die Situation in anderen Teilen des Landes, vor allem im von schwerer Gewalt betroffenen West-Darfur, war den Angaben zufolge schwer zu überprüfen. Nachdem vorherige Feuerpausen wiederholt gescheitert waren, hatten die Vermittler gewarnt, ein Verstoß könne den Abbruch der Verhandlungen mit den Konfliktparteien im saudischen Dschidda bedeuten. Wann Gespräche über weitere Feuerpausen fortgesetzt werden, war zunächst offen.