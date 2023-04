Schusswechsel, Rauchwolken und Zerstörung in Sudans Hauptstadt Khartum. In dem nordafrikanischen Land ist ein Machtkampf zwischen der Armee und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces, kurz RSF, in Gewalt eskaliert.

In mehreren Teilen des Landes kam es zu Gefechten, durch verschiedene Stadtteile in Khartum hallten seit Samstagmorgen anhaltende Schüsse und Explosionen, darunter am Flughafen und in der Nähe des Präsidentenpalasts im Norden der Stadt. Schwere Kampffahrzeuge wurden gesichtet.

Mindestens drei Menschen kamen in der Hauptstadt ums Leben, die Situation ist aber noch unübersichtlich.

Seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Omar al-Baschir im April 2019 hat das Militär unter der Führung von General Abdel Fattah al-Burhan die Macht im Land. Spätestens 2021 sollte eigentlich eine zivile Regierung folgen. Aber das Militär putschte sich erneut an die Macht, gemeinsam mit den RSF, die eigentlich in die Armee integriert werden sollten.

Demokratische Wahlen wurden dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben. In den vergangenen Monaten nahmen die Spannungen zwischen den militärischen Anführern immer weiter zu, jetzt eskalierten sie.

Die Bevölkerung stürzt das in noch größere Sorgen.

Nafisa Suleiman, sudanesische Einwohnerin:

»[General Abdel Fattah] al-Burhan und [General Mohamed Hamdan Dagalo] Hemedti kämpfen um Macht und wir kämpfen um Essen und Trinken. Sie kämpfen um Autorität und die Plünderung des Landes und der Menschen. Aber wir kämpfen um Essen, Trinken, Bildung, Gesundheitsversorgung. Das haben sie uns nicht bereitgestellt. Warum kämpfen sie dann? «

Die USA hoffen weiterhin auf eine schnelle und friedliche Einigung.

Anthony Blinken, US-Außenminister:

»Die beiden Seiten in Khartum haben vor einigen Wochen eine wichtige Rahmenvereinbarung erreicht – dazu, wie sie mit einem Übergang zu einer zivilen Regierung weitermachen wollen und es hat echten Fortschritt gegeben. Es ist eine fragile Situation. Es gibt weitere Akteure, die sich vielleicht gegen diesen Fortschritt stellen. Aber das ist eine echte Gelegenheit, endlich diesen zivil geführten Übergang zu schaffen und etwas, das wir und andere Länder zu stärken versuchen.«

Laut den RSF marschierten sudanesische Soldaten am Samstagmorgen in ihr Hauptquartier ein. RSF-Kräfte griffen Berichten und Augenzeugen zufolge den Flughafen in Khartum an. Die RSF meldeten zunächst, den Präsidentenpalast und den Flughafen unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. Die sudanesische Armee widersprach dem jedoch auf Twitter. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Die Luftwaffe griff Stützpunkte der RSF an.

Im sudanesischen Fernsehen brach eine Live-Sendung ab, nachdem mehrere laute Knalle zu hören waren.

Nachrichtensprecher:

»Hier beim Rundfunk, im Hauptquartier des sudanesischen Fernsehens, ist die Situation ruhig. Und wir versuchen, einige unserer Korrespondenten zu erreichen, um zu verstehen…«

Erst friert das Bild ein, dann bricht das Signal komplett ab.

Die 46 Millionen Einwohnern im Sudan müssen nun wohl nicht nur weiter auf eine Machtübergabe warten – im schlimmsten Fall droht sogar ein erneuter Bürgerkrieg.