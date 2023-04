»Da ist Hoffnung in uns« heißt diese Unterkunft für krebskranke Kinder in Sudans Hauptstadt Karthum. Hier finden junge Patienten aus dem ganzen Land Zuflucht und Ruhe, werden medizinisch versorgt. Doch seit der bewaffnete Konflikt im Land am Samstag wieder aufgeflammt ist, verschlechtert sich die Versorgungslage der Kinder zunehmend.

Karthum, Sudan

Ahmed Abbas, Einrichtungsleiter:

»Seit letztem Samstag haben die Kinder ihre Medikamente nicht mehr eingenommen. Wir können kein Krankenhaus finden, wir finden nur alte, abgelaufene Medikamente in einigen Krankenhäusern, wenn überhaupt. Die Situation ist sehr anstrengend für uns. Wir beten, dass die Nation zur Ruhe kommt und wir bald eine Lösung finden.«

Die hatte eigentlich darin liegen sollen, eine zivile Regierung einzusetzen. Doch die beiden militärischen Anführer Abdel Fattah al-Burhan und Mohamed Hamdan Daglo, genannt Hemeti, konnten sich nicht über Details der Machtübergabe einigen – und entschieden sich für den bewaffneten Kampf. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO starben mittlerweile mindestens 296 Menschen, mehr als 3000 wurden verletzt. Was die Lage noch schlimmer macht: Viele Krankenhäuser sind geschlossen.

Ahmed Al-Madhari, WHO:

»Weitere 16 Krankenhäuser in Khartum und anderen Bundesstaaten, darunter auch Darfur, sind wegen der Erschöpfung der medizinischen Teams und des Mangels an Hilfsgütern fast außer Betrieb. Darüber hinaus sind wir äußerst besorgt über Berichte über bewaffnete Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und die Entführung von Krankenwagen, die Patienten mit den darin befindlichen Ärzten transportieren.«

Immer mehr Menschen packen das Nötigste zusammen und fliehen, versuchen unbeschadet aus Karthum und dann aus dem Sudan in eines der Nachbarländer wie Ägypten oder Äthiopien zu fliehen.

Mohamed, Einwohner aus Karthum:

»Erst heute Morgen starben Menschen direkt vor unseren Augen, Menschen, die am Nil gearbeitet haben, wurden von Granatsplittern der Flugabwehr getroffen, andere fielen in den Nil. Im Moment verlassen die Menschen das Land, gestern funktionierte die Kommunikation noch, aber heute geht nichts mehr.«

Yasmin, Einwohnerin aus Karthum:

»Uns wurde gesagt, wir sollen gehen, jeder, der kann, soll gehen. Wir können nicht nur herumsitzen, wir müssen unseren Lebensunterhalt verdienen.«

Die Kinder in der Krebs-Einrichtung aber können nicht so schnell fliehen, für sie ist Unterstützung vor Ort wichtig.

Ahmed Abbas, Einrichtungsleiter:

»Wir haben Benzin für das Auto, wir haben den Stromgenerator, aber wir haben nur ein Fass Benzin, das reicht nur für zwei Tage.«

Die Hoffnungen liegen darauf, dass die Konfliktparteien aufgrund der einsetzenden Massenflucht bald eine neue vorübergehende Waffenrufe ausrufen – die diesmal eingehalten wird. Doch noch ist diese Hoffnung vage.