Feuerpause gescheitert Luftangriffe in Sudans Hauptstadt Khartum nehmen offenbar zu

Im Sudan gehen die Kämpfe zwischen zwei konkurrierenden Gruppen innerhalb des Militärs offenbar mit neuer Härte weiter. Wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Reporter vor Ort berichtete, nahm die Intensität der Luftangriffe auf Ziele in der Hauptstadt Khartum in den frühen Morgenstunden am Mittwoch zu. Auch sei mehr Schussfeuer zu hören gewesen.