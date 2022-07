Stattdessen putschte sich das Militär im vergangenen Oktober an die Macht und erklärte den landesweiten Ausnahmezustand, der bis Ende Mai galt. In dem Land mit 44 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern kam es immer wieder zu Straßenprotesten. Auch am Montag hatten sich laut der Nachrichtenagentur Reuters rund 2000 Menschen im Zentrum der Hauptstadt Khartum versammelt, um gegen die Militärjunta zu protestieren.