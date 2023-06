Neben der Hauptstadt Khartum kommt es seit Ausbruch der Gefechte zwischen RSF und der Armee insbesondere in der Region Darfur zu schwerer Gewalt. Filippo Grandi, der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, schrieb auf Twitter, dass bei gewaltsamen Zusammenstößen in und um Vertriebenenlager in Nord-Darfur, einem der fünf Bundesstaaten der Region Darfur, mehr als hundert Menschen getötet worden seien. Es gebe zudem schockierende Berichte über entsetzliche sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen.