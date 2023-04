Nach Jahren im Gefängnis Sudans früherer Machthaber al-Baschir befindet sich offenbar in Militärkrankenhaus

Im Sudan tobt derzeit ein blutiger Konflikt. Ex-Herrscher Omar al-Baschir wird international per Haftbefehl gesucht und war in seiner Heimat inhaftiert. Nun hält er sich laut der Armee in einer Klinik auf.