Wegen Sicherheitsbedenken war Stunden zuvor ein schon angelaufener Einsatz der Bundeswehr und anderer Streitkräfte gestoppt worden, die Schutzbedürftige aus dem Land ausfliegen wollten. Der Flughafen in der Hauptstadt Khartum stand in den vergangenen Tagen im Zentrum der Kampfhandlungen. Diplomaten bemühen sich um eine belastbare Feuerpause für die Evakuierung.

In der sogenannten Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes hatte sich nach Angaben einer Sprecherin vom Montag eine »niedrige dreistellige Zahl« deutscher Staatsangehöriger im Sudan registriert. »Die Kampfhandlungen sind sehr schwer zwischen den rivalisierenden Gruppen und Militärs. Es gibt Plünderungen im ganzen Land, Schüsse, Explosionen nicht nur in Khartum, sondern, wie gesagt, auch in anderen Städten Sudans«, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Sie sprach von einer sehr unübersichtlichen Lage.