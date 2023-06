In einem Schreiben an die Uno hatte Al-Burhan dem Uno-Vertreter vorgeworfen, in seinen Berichten die explosive Lage in Khartum vor dem Beginn der Kämpfe »verschleiert« zu haben. Ohne diese »Lügen« hätte der Rebellenführer (Mohamed Hamdan) »Daglo nicht seine Militäraktionen begonnen«, argumentierte der Militärmachthaber.