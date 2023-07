Die sudanesische Armee hat am Wochenende Omdurman aus der Luft angegriffen. Die Folge: Laut Gesundheitsministerium starben bei dem Angriff auf die an die Hauptstadt Khartum grenzende Millionenstadt 22 Zivilisten, viele Menschen wurden verletzt. Nun warnen die Vereinten Nationen vor einem »umfassenden Bürgerkrieg« in dem nordafrikanischen Land; dieser sei »potenziell für die ganze Region destabilisierend«, sagte ein Sprecher von Uno-Generalsekretär António Guterres am Sonntag.