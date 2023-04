Schweden schickt Soldaten

Auch die Niederlande haben angekündigt, Bürger aus dem Land zu holen. Es laufe »eine Operation verschiedener Länder, um ihre Bürger aus dem Sudan zu evakuieren«, teilte der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra am Sonntag mit. »Auch die Niederlande beteiligen sich hieran mit einem Team des Außen- sowie des Verteidigungsministeriums in Jordanien. Sie werden ihr äußerstes Bestes geben, um die Niederländer so schnell und sicher wie möglich abzuholen.«