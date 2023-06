Neben der Hauptstadt Khartum ist insbesondere die seit Jahrzehnten von ethnischen Konflikten zerrüttete Region Darfur im Westen des Landes von schwerer Gewalt betroffen. Am Dienstag etwa rief Uno-Generalsekretär António Guterres seinem Sprecher Stéphane Dujarric zufolge erneut zu einem Ende der Kämpfe auf. »Der Generalsekretär ist tief besorgt über die Lage in Darfur. Er ist entsetzt über Berichte über massive Gewalt und Opfer in der gesamten Region«, so Dujarric. Guterres sei zudem besorgt über die zunehmend ethnische Dimension der Gewalt sowie über Berichte von sexueller Gewalt.