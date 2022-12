Dubioser Büffel-Deal

Auf der Jagdfarm des Präsidenten waren 580.000 US-Dollar gestohlen worden. Doch das Geld lagerte nicht in einem Safe – sondern war versteckt in einem Sofa. Ramaphosa hatte erklärt, er habe das Geld für den Verkauf von zwanzig Büffeln im Dezember 2019 erhalten. Unklar ist allerdings, warum die Büffel nie abgeholt wurden und immer noch auf der Farm stehen, sowie die Frage, warum ein Staatsoberhaupt Bargeld in einem Sofa lagert. Auch die Umstände, unter denen der Fall bekannt wurde, sind dubios. Denn Ramaphosa zeigte den Diebstahl nicht selbst bei der Polizei an. Das tat der ehemalige Geheimdienstchef Arthur Fraser, ein Unterstützer von Ramaphosas Vorgänger Jacob Zuma.