Zuma steht wegen zahlreicher Korruptionsaffären in seiner Amtszeit von 2009 bis 2018 massiv in der Kritik. Im Juni 2021 wurde er zu einer 15-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er sich geweigert hatte, vor einem Anti-Korruptionsausschuss auszusagen. Seine Festnahme im Monat darauf hatte eine Welle der Gewalt und Plünderungen in Südafrika zur Folge.

Verfassungsgericht bestätigte Haftstrafe

Nach zwei Monaten in Haft kam Zuma aus medizinischen Gründen auf Bewährung frei. Ein Berufungsgericht entschied im November 2022 jedoch, dass Zuma die Freilassung auf Bewährung rechtswidrig gewährt worden sei. Das Gericht ordnete seine Rückführung in die Haftanstalt Estcourt in der östlichen Provinz KwaZulu-Natal an – eine Entscheidung, die das Verfassungsgericht im vergangenen Monat bestätigte und der Zuma an diesem Freitag nachkam.