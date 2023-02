Die Menschen in Südafrika müssen teilweise bis zu zwölf Stunden täglich ohne Elektrizität auskommen. Nun hat Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa angesichts eines dramatischen Strommangels den nationalen Katastrophenzustand ausgerufen. Damit solle auf die »Stromkrise und ihre Auswirkungen« reagiert werden, sagte Ramaphosa am Donnerstag in Kapstadt in einer Rede zur Lage der Nation. »Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.«