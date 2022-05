Globale Gesellschaft In Reportagen, Analysen, Fotos, Videos und Podcasts berichten wir weltweit über soziale Ungerechtigkeiten, gesellschaftliche Entwicklungen und vielversprechende Ansätze für die Lösung globaler Probleme. Alle Artikel

Am Tag vor dem Marsch in Tembisa ist der SPIEGEL eingeladen zum Hausbesuch bei »Commander Lux«, dem prominentesten Gesicht der Operation Dudula. Sein Anwesen liegt mitten in Soweto, einer riesigen Townshipsiedlung im Südwesten der südafrikanischen Stadt Johannesburg, und sieht aus wie eine Mischung aus Burg und Villa. Eine hohe Natursteinmauer schirmt neugierige Blicke ab. Die Einfahrt ist zugeparkt mit einem Jetski auf einem Anhänger, einem BMW-Oldtimer und einem Golfcaddy, allesamt bedeckt mit einer dicken Staubschicht. »Funktionieren aber noch einwandfrei«, versichert Nhanhla Mohlauli, Spitzname Lux.

Der 35-Jährige trägt ausnahmsweise mal keinen Tarnfleck, abgesehen von seiner Armee-Schildmütze. Auf der steht »SDF«, kurz für »Soweto Defense Forces«, und auf der anderen Seite »Lux«, als wäre er Kommandeur einer Armee. Lux lächelt viel, er ist nicht allzu groß und sieht deutlich jünger aus. Seine Gegner nennen ihn »dieser kleine Junge«, es muss ihn grämen. Denn gern redet er davon, wie er binnen zwei Sekunden Gegner entwaffnen könne, sagt Sätze wie »ich bin selbst eine Waffe«. Man könnte das als heiße Luft abtun, wären im Umfeld seiner Proteste nicht schon Menschen auf beiden Seiten gestorben. Seine Hetze wirkt.

Bild vergrößern Nhlanhla Mohlauli, genannt Lux, auf der Terrasse seiner Villa in Soweto Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

Lux öffnet stolz seine Gürteltasche. Ganz oben: Eine rosafarbene Haarbürste, die Frisur muss immer sitzen. Darunter: Ein silberner Revolver, die Trommel geladen bis auf die letzte Patrone. »Ich bin jederzeit bereit für die Sache zu sterben«, noch so ein Satz. Dann führt Commander Lux durch sein Anwesen, vorbei am Pool und Außenteich, eine enge Wendeltreppe hinauf durch einen Fitnessraum zur Sauna. »Hier gehe ich immer nur mit meinen weißen Freunden rein, Schwarze mögen das nicht«, sagt er.

Lux hat viele Freunde auf der anderen, der weißen Seite der Stadt. Er ist in Soweto aufgewachsen, die Mutter gelernte Krankenschwester, unter dem Apartheid-Regime musste sie sich als Verkäuferin durchschlagen. Sein Vater sei Berufskrimineller gewesen, erzählt der Mann, der nun hauptberuflich gegen angeblich kriminelle Migranten wettert. Lux war ein begabter Schüler, bekam ein Stipendium in einer der teuersten Schulen der Stadt. Schwarze Kinder, und dann auch noch aus Soweto, sind dort noch immer eine Seltenheit. Der Lebensstil seiner Mitschülerinnen und Mitschüler muss den »Commander« fasziniert haben, er hat anschließend die Platzreife im Golf und einen Pilotenschein erworben. In seinem Büro stehen unzählige ägyptische Figuren und ein Schachbrett, es sieht unbenutzt aus.

Bild vergrößern Township Soweto in Johannesburg Foto: Michel Renaudeau / IMAGO

Bild vergrößern Dudula-Anhängerinnen im Township Tembisa in Johannesburg Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

Doch echte Anerkennung bekommt Lux in Soweto, von seinen »Jungs«, wie er sie nennt. Als er einmal verhaftet wurde, druckten sie T-Shirts mit seinem Konterfei, »Free Lux« steht darunter. Bei öffentlichen Auftritten begleiten ihn mindestens zwei Bodyguards in martialischem Outfit. Er selbst trägt am liebsten Uniform, an seiner Militärweste Handschellen. Auf YouTube gibt es ein bizarres Video von ihm mit Sturmgewehr in der Hand, während er auf einem Laufband joggt. Er salutiert gern. Lux' Aktivismus begann vor zwei Jahren in Soweto mit der Gründung des Soweto Parliaments, vorgeblich eine Organisation zur politischen Mitbestimmung im Township. Aus dieser Zeit gibt es noch Bilder von ihm im Anzug, wie er für mehr Tourismus im Viertel wirbt. Doch von Anfang an ging es auch um Aktionen in Uniform, um angebliche »Razzien« in Schulen, um militärische Trainingscamps am Lagerfeuer. Woher genau das Geld stammt, bleibt unklar. Lux behauptet, es seien Kleinstbeträge von Sympathisanten. Seine eigenen Unternehmen würden derzeit ruhen, doch über die redet er nicht gern, bleibt äußerst vage.

Im vergangenen Jahr hat der Aktivist dann angefangen, eine Datenbank zusammenzustellen, mit Sicherheitsfirmen und Waffenbesitzern in Soweto. Sie wollten nicht mehr auf die Polizei warten, wenn etwas im Township passierte. »Wenn du eine Knarre hattest, kamst du auf diese Liste«, sagt Lux. »Wir kennen die Gegend am besten, also müssen wir selbst für Recht und Ordnung sorgen.«

Dann kommt seine große Stunde: Im Sommer 2021 versinkt Südafrika im Chaos, im ganzen Land werden Shoppingmalls geplündert, die Sicherheitskräfte werden der Lage nicht Herr. Lux trommelt seine Liste zusammen, sie treffen sich an Einkaufszentren und verscheuchen die Plünderer. Fast alle Medien berichten über ihn, den »Retter von Soweto«.

Bild vergrößern Lux posiert mit seinem BMW-Oldtimer Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

Doch in den Wochen darauf wandelt sich Lux vom Retter zum Enfant Terrible. Er habe festgestellt, dass die Mehrzahl der Schwerverbrechen in Soweto von Einwanderern begangen würden, sagt er. Er habe gemerkt, dass man mit Stimmungsmache gegen Migranten schnelle und einfache Erfolge einfahren kann, sagen seine Kritiker. Welche Version auch immer stimmt, seit Monaten hetzt das Gesicht der Operation Dudula nun schon gegen Migranten aus Simbabwe, Malawi oder Mosambik. Er organisiert Märsche durch migrantisch geprägte Viertel, heizt mit Lautsprechern in Townships die Stimmung an, stellt spontane Demos nach angeblichen Zwischenfällen auf die Beine. Als Bürgerwehr möchte er die Operation Dudula trotzdem nicht verstanden wissen, eher als »zivile Bewegung«. Fest steht: Südafrika hat ein Problem mit illegaler Migration. Zehntausende Menschen kommen unregistriert über die Grenzen in das reiche Nachbarland, werden dort zu Hungerlöhnen ausgebeutet, viele landen in der Kriminalität. Das Land steckt in einer Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit ist immens, durch Corona wurde alles nur noch schlimmer. Da hilft es, einen Sündenbock auszumachen.

Doch fest steht auch: Neun von zehn Menschen in Südafrikas Gefängnissen sind immer noch Südafrikaner. Und die Migrantinnen und Migranten sind der Rückhalt der südafrikanischen Wirtschaft. Ohne sie ginge in den meisten Branchen gar nichts – und eine beträchtliche Zahl der Einwanderinnen und Einwanderer sind ganz regulär mit Papieren im Land. »Gegen die haben wir auch nichts, es geht uns um die illegalen Migranten«, behauptet Lux.

Bild vergrößern Im militärischen Laufschritt ziehen Lux und seine Anhänger durch Städte und Townships Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

Die Kenianerin Elisabeth weiß, dass das nicht stimmt. Am 15. Januar hat sie es selbst erlebt, ihr Körper zittert noch immer, wenn sie davon redet. Sie muss kurz pausieren, Kraft sammeln. An jenem 15. Januar 2022 baut Elisabeth gerade ihre Ware auf einem kleinen Klapptisch auf, wie jeden Tag, gegenüber »Bara«, dem größten Krankenhaus der südlichen Hemisphäre. Dann hört sie Stimmen, kurz darauf sieht sie den Mob, mehr als 100 Mann, bewaffnet mit Peitschen. Sie hat noch Glück, kann ihre Sachen schnell genug wegpacken.

Bild vergrößern Elisabeth ist noch immer von einem Überfall der Operation Dudula am 15. Januar traumatisiert Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

»Ich habe mich hinter einem Kollegen aus Südafrika verschanzt, ich hatte so eine Angst. Sie wollten gar nicht wissen, wer von uns Papiere hat und wer nicht. Sie wollten einfach alle Migranten angreifen«, erinnert sie sich. »Ich bin danach emotional komplett zusammengebrochen.« Inzwischen baut sie ihre Waren stets so auf, dass sie binnen Sekunden einpacken und wegrennen kann. Ein Leben in ständiger Panik. Sie ist bei weitem nicht das einzige Opfer an diesem Tag.

Commander Lux sitzt auf einem bequemen Sessel in seinem Wohnzimmer, unter ihm dicker Flokati-Teppich, ein riesiger Fernseher füllt fast die gesamte Wand vor ihm. Lux sieht müde aus, er schickt einen seiner »Jungs«, um ein Glas Wasser zu besorgen. Ab und an werden seine Zwillinge im Nachbarzimmer etwas lauter, dann ruft er erbost der Nanny Kommandos zu. »Bara war eine unserer saubersten und effektivsten Operationen«, sagt er. »Wir wollten nur die illegalen Stände abräumen.« Komisch, dass die Stände der südafrikanischen Händler stehen blieben. No »Coffee with a Cop« Über Soweto kreist ein Hubschrauber. Dann fahren mehr als ein Dutzend große BMWs mit getönten Scheiben durch die Einfahrt des Gemeindezentrums von Kliptown, einem der ärmsten Teile des Townships. Aus einem steigt der Polizeiminister von Südafrika, Bheki Cele, er trägt einen Hut mit der Aufschrift »Coffee with a Cop«. Doch nach einem »Coffee with a Cop« ist den Bewohnern von Kliptown nicht zumute. Die Regierungspartei ANC war hier mal das Maß aller Dinge, Soweto war die Keimzelle des Widerstands gegen das Apartheid-Regime, der ANC sozialer Kitt und Verheißung zugleich. Heute treffen sich die Bewohner von Kliptown zu einer Bürgerversammlung, es werden Sätze in den Raum geschrien wie: »Dafür haben wir die Apartheid nicht besiegt!« Jeder einzelne Redebeitrag der fast vierstündigen Versammlung dreht sich um ein Thema: Die Migranten müssten weg aus Soweto.

Bild vergrößern Versammlung in Soweto: Die Stimmung gegen die Zugewanderten ist extrem aufgeheizt Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

Das Treffen hat eine Vorgeschichte. Mitte April zog mal wieder eine wütende Menge durch Kliptown, hin zu einer informellen Wellblech-Siedlung, in der vor allem Einwanderer wohnen. Mit dabei: Commander Lux von der Operation Dudula. Sie wollten gegen vermeintliche Kabeldiebe vorgehen. Dann eskalierte die Situation, es fielen Schüsse, ein Demonstrant wurde getötet, mehrere verletzt. Vier Männer aus Lesotho stehen inzwischen als mutmaßliche Täter vor Gericht. Auf der Bürgerversammlung entlädt sich nun all die Wut. Dann tritt Lux ans Mikrofon, natürlich ist er gekommen. Manche sagen, die Operation Dudula sei ein Twitterphänomen, ein Konstrukt der sozialen Medien. Tatsächlich legen Recherchen von südafrikanischen Investigativ-Journalisten nahe, dass eine koordinierte und gut finanzierte Kampagne quasi auf Knopfdruck die ausländerfeindliche Stimmung anheizt. Noch ist unklar, wer genau dahintersteckt, wer ein Interesse an der Eskalation hat. Doch als Lux ans Mikrofon tritt, wird klar: Die Operation Dudula ist eine Gefahr auch in der realen Welt, ist die Lunte am Pulverfass. Und diese Lunte ist extrem kurz.

Bild vergrößern Lux auf dem Weg zum Podium Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

Der prall gefüllte Saal jubelt dem »Commander« zu, sie feiern ihn wie einen Volkshelden. Lux ist in seinem Element, er dreht das Mikrofon weg vom Podium, hin zu den Massen, hier steht ein geübter Agitator. Er spricht jetzt nicht mehr Englisch mit feinem Privatschul-Akzent, sondern so, wie die Menschen im Viertel reden. Dann sagt er: »Wir geben euch 30 Tage. Wenn bis dahin die informelle Siedlung nicht geräumt ist, werden wir das selbst übernehmen. Wenn unsere Maßnahmen dann illegal sind, landen wir gern im Gefängnis. Wenn wir dafür sterben müssen, nehmen wir das gern in Kauf!« Der Polizeiminister verzieht keine Miene, die Menge tobt. Wenn Lux in diesem Moment sagen würde: »Lasst uns sofort losziehen und sie uns vorknöpfen«, sie würden bestimmt mitgehen. In der anschließenden Pressekonferenz sagt Bheki Cele, das sei nur »eine Einzelmeinung«, man lasse sich keine Ultimaten stellen. Der ANC hat Mühe, den richtigen Ton im Umgang mit der Operation Dudula zu finden.

Bild vergrößern Polizeiminister Bheki Cele: »Unsere Aufgabe ist es, alle Leben zu schützen« Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

Denn viele Südafrikanerinnen und Südafrikaner sympathisieren mit der Bewegung, die Regierung will es sich mit dieser mächtigen Wählergruppe nicht verscherzen. Immerhin hat Präsident Cyril Ramaphosa die Aktionen der Organisation inzwischen als illegale Selbstjustiz verurteilt. Anderswo stellen sich aber Lokalpolitiker mit Dudula-Funktionären auf die Bühne, einige drücken offen ihre Sympathien aus. Polizeiminister Bheki Cele sagt an diesem Nachmittag in Soweto, sein Job sei es »alle Leben zu schützen«, ob Südafrikaner oder Migranten. Dann kündigt er ein hartes Vorgehen gegen illegale Einwanderer an. Das Leben von Elvis Nyathi kann nicht mehr geschützt werden, er ist tot. Zu Tode geprügelt und verbrannt Anfang April von einem wütenden Mob auf der Jagd nach Ausländern. Die Täter wollten Ausweispapiere sehen, so schildern es Zeugen. Sie zogen auch zum Haus von Elvis Nyathi, dem Gärtner aus Simbabwe - und ermordeten ihn anschließend auf brutalste Weise. Der Fall zeigt, wie gefährlich die Stimmung mittlerweile ist, welche Wirkung die Operation Dudula auf Menschen entfaltet, die für ihre soziale und wirtschaftliche Not plötzlich einfache Antworten geliefert bekommen: »Ausländer raus!«

Bild vergrößern Die Operation Dudula liefert eine einfache Antwort: »Ausländer raus!« Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

Am Tag vor Nyathis Tod zog Lux durch das Viertel, in dem kurz darauf der Mord geschah. Er kam mit den üblichen Botschaften: Die Migranten seien Schuld an der Misere, sie nähmen den Südafrikanern die Arbeitsplätze weg. Einen Tag später ist Elvis Nyathi tot. »Ich fühle mich für diesen Tod nicht verantwortlich. Diese Beschuldigungen sind doch politische Spielchen«, sagt Lux gegenüber dem SPIEGEL. Mitgefühl, Beileid oder gar Bedauern habe er nicht. »Es sterben ständig Südafrikaner, um die trauere ich«, sagt er. Oft heizt die Operation Dudula vor Ort die Stimmung an, später schreiten dann enthemmte Anwohner zur Tat. Bhyisa Miya versteht all das nicht. Er sitzt vor seiner Wellblechhütte in Thembelihle am Rande Johannesburgs, übersetzt »Ort der Hoffnung«. Der Slum wurde vor ein paar Jahren zur am besten integrierten Kommune Südafrikas gewählt, was vor allem Miya zu verdanken ist. In Thembelihle wohnen inzwischen mehr Einwanderer als Südafrikaner. »Die Läden hier gehören alle ihnen. Wir Einheimischen sollten von den Migranten lernen, geschäftstüchtiger zu werden«, sagt Miya. Nicht gerade beliebte Sätze in Südafrika.

Bild vergrößern Bhyisa Miya setzt sich für ein friedliches Zusammenleben in seiner Wellblech-Siedlung ein Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

Jedes Wochenende organisiert er ein Fußballturnier, es gibt dann ein Team aus Simbabwe, eins aus Mosambik, eins aus Malawi, eins aus Südafrika. Sie treten gegeneinander an und feiern anschließend miteinander. Was banal klingt, zeigt Wirkung. In Thembelihle gibt es bislang keine xenophoben Ausschreitungen, das bestätigen auch die Bewohner mit Migrationshintergrund. »Unser Viertel ist da tatsächlich etwas Besonderes«, sagt ein Ladenbetreiber. Wenn Bhyisa Miya und seine Mitstreiter merken, dass es zu Spannungen kommt, dann berufen sie eine Art Gemeindeversammlung sein. »Wir reden darüber, wer wirklich für die Misere in diesem Land verantwortlich ist: Die Regierung und die Arbeitgeber, die nur illegale Migrantinnen und Migranten einstellen wollen, um die Löhne zu drücken. Dagegen protestieren wir«, erzählt Miya. So kanalisiert er den Frust weg vom denkbar schwächsten Feind, den Zugewanderten.

Bild vergrößern Thembelihle wurde als die am besten integrierte Gemeinde Südafrikas ausgezeichnet Foto: Guillem Sartorio / DER SPIEGEL

»Die Regierung hätte unsere Kommune als Vorzeige-Beispiel nehmen sollen, sie hätten uns einladen sollen zu Gesprächsrunden im ganzen Land. Wir hätten den Leuten doch zeigen können, wie es anders gehen kann«, ärgert sich der ehrenamtliche Aktivist. Doch das hat die Regierung nicht gemacht. Stattdessen heizen Lux und seine Mitstreiter von der Operation Dudula jedes Wochenende die Stimmung in den Townships an. »Wir sind nicht fremdenfeindlich«, sagen sie in jede Kamera. Dann zieht der Mob los. Mitarbeit: Kate Bartlett