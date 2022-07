Es sieht ein wenig aus wie eine Entführung – und irgendwie ist es das auch. Diese Breitmaulnashörner müssen umziehen. Und zwar mehr als 1.600 Kilometer weit, von Südafrika in den Zinave-Nationalpark in Mozambik. Es ist nicht irgendein Umzug, sondern eine ganz besondere Rückkehr.

Kester Vickery, Conservation Solutions

»Nashörner sind in Zinave (Nationalpark) seit vielen Jahren ausgestorben – seit mindestens 60 oder 70 Jahren, und jetzt kehren die Nashörner in dieses Gebiet zurück. Sie sind wichtig für das Ökosystem, das ist einer der Gründe, weshalb wir sie so weit transportieren und all diese Anstrengungen dafür unternehmen.«

In den kommenden zwei Jahren sollen mehr als 40 Nashörner umziehen – der Grundstock für eine neue Population. Der Nationalpark ist 400.000 Hektar groß, bereits heute leben dort 2.300 weitere zurückgekehrte Tiere – unter anderem viele Elefanten.

Dem Nationalpark geht es nicht nur um den Artenschutz: Die Ansiedlung der Nashörner soll auch den Tourismus ankurbeln.

»Mit der Umsiedlung von Nashörnern in ein neues sicheres Gebiet legen wir sozusagen unsere Eier in verschiedene Körbe. Wir hoffen, dass es in zehn Jahren eine florierende Population von Breitmaulnashörnern in Zinave geben wird.«

Breitmaulnashörner waren einst weit verbreitet in Afrika. Heute gibt es nur noch rund 20.000 von ihnen. Auf die Tiere wird unter anderem Jagd gemacht, weil ihren Hörnern die kuriosesten medizinischen Eigenschaften nachgesagt werden – ohne, dass diese je nachgewiesen worden seien. Die Tierschützer sägen die Hörner unter Betäubung kontrolliert ab, um Wilderen den Anreiz zur Jagd auf die Tiere zu nehmen. In Mozambik litt die Population zudem stark unter dem Bürgerkrieg Ende des 20. Jahrhunderts.