Alles ist transparent, alle Informationen sind zugänglich. Die Trinkwasserreservoirs für Kapstadt waren am Freitag noch zu 56,8 Prozent gefüllt. Was spätestens dann bedrohlich klingt, wenn man weiß, dass der Füllstand in der Vorwoche bei 81,3 Prozent lag.

Am 15. Februar veröffentlichte die US-amerikanische Botschaft eine »Sicherheitswarnung« an die in Südafrika lebenden US-Amerikaner, sich mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln für mindestens drei Tage einzudecken. Die Amerikaner gehen davon aus, dass Südafrika sein Stromproblem in diesem Jahr nicht mehr unter Kontrolle bringen wird. »Alternierende Blackouts«, heißt es in der Warnung der Botschaft, »können auch die Wasserversorgung und -sicherheit beeinträchtigen, Internetverbindungen, Mobilfunkverbindungen, Tankstellen und Benzin-Verfügbarkeit, Haus-Sicherheitsanlagen und die Nahrungsmittelversorgung«.