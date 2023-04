»Kommunikationsfehler« Südafrika will Internationalen Strafgerichtshof doch nicht verlassen

Südafrika hat Russlands Angriffskrieg in der Ukraine nicht verurteilt. Das Land möchte nach eigenen Angaben unparteiisch bleiben und bevorzuge Dialog, um den Krieg zu beenden.

Austritt aus dem IStGH war bereits 2016 Thema

Die Mitgliedschaft des Landes am IStGH sorgt indes nicht zum ersten Mal für Diskussionen. Südafrika hatte bereits 2016 angekündigt, die Zusammenarbeit mit dem IStGH in Den Haag einzustellen. Auch damals stand die Auseinandersetzung mit dem Strafgerichtshof in Zusammenhang mit Besuch aus dem Ausland.