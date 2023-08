In der vom Handelsminister vorgetragenen Ansprache hatte Xi Jinping die USA kritisiert, ohne das Land beim Namen zu nennen. »Es gibt ein Land, das seine Hegemonie aufrechterhalten will und alles getan hat, um die Schwellen- und Entwicklungsländer zu lähmen «, hieß es in der Rede. »Wer sich schnell entwickelt, wird von ihnen eingedämmt. Wer aufholt, wird behindert.«