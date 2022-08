Frauen und Männer in farbenfrohen traditionellen Gewändern versammelten sich zu stundenlangen Gesängen, Tänzen und kriegerischen Märschen vor dem Palast der Kleinstadt Nogoma in der südöstlichen Provinz KwaZulu-Natal, dem Kernland der größten Ethnie Südafrikas: Die Zulus haben in Südafrika die Krönung ihres neuen Königs Misuzulu Zulu gefeiert. Ein Eilantrag gegen die Zeremonie wurde in letzter Minute abgewiesen.