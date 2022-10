Es war die erste Halloween-Feier in Seoul seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie - sie endete in einer Katastrophe: Bei einem Massengedränge in sind mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen.

Park Ju-Young, Augenzeuge

»Wir kamen gegen 22 Uhr an und sahen eine Szene wie aus einem Film. Vor dem Hotel dort drüben sah es aus wie im Krieg. Aber es war die Wirklichkeit. Menschen wurden wiederbelebt, andere rannten hin und her, es war ein Durcheinander. Es war vollkommen außer Kontrolle.«

Tausende vor allem junge Leute hatten sich am Samstagabend in Itaewon versammelt – ein Stadtviertel mit engen Straßen. Amateurvideos zeigen, wie voll es war. Gegen 22 Uhr kam es zu dem tödlichen Gedränge.

Moon Ju-Young,Augenzeuge

»Ich denke, die Polizei war nicht gut vorbereitet. Es waren viel zu viele Menschen. Ich weiß, dass die Polizisten und Rettungskräfte hart arbeiten, aber ich glaube, sie waren nicht gut vorbereitet.«

Ein Gemeindezentrum – Angehörige suchen hier nach ihren Freunden oder Verwandten. Unter den Toten sollen mindestens 19 Ausländer sein. Der Australier Nathan Taverniti lebt in Seoul. Einer seiner Freunde starb im Gedränge.

Nathan Taverniti, Augenzeuge

»Da war eine T-Kreuzung. Es waren schon so viele Menschen dort. Es waren so unglaublich viele Menschen. Ich drehte mich um und rief den Menschen zu, dass sie nicht mehr in meine Richtung kommen sollen. Hier sterben Menschen. Ich wusste da bereits, wie schlimm es war.«

Staatspräsident Yoon Suk-Yeol besuchte am Sonntagmorgen den Ort des Vorfalls. In einer Fernsehansprache hatte er zuvor eine gründliche Untersuchung angekündigt.

Yoon Suk-Yeol, Präsident Südkorea

»Im Herzen von Seoul ist eine Tragodie, ein Desaster geschehen, das nicht hätte passieren dürfen.«

Das Unglück rief weltweit Bestürzung hervor – unter anderem US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz drückten den Südkoreanern ihr Beileid aus.