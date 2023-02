»Hauptfeind«, »aktueller Feind«, »unser Feind«

Laut AP hatten die Beschreibungen Nordkoreas in dem Verteidigungs-Weißbuch in der Vergangenheit die schwierigen Beziehungen mit dem Süden widergespiegelt. Demnach wurde das Regime in Pjöngjang in der Vergangenheit etwa als »Hauptfeind«, »aktueller Feind« oder einfach nur »Feind« bezeichnet. Die erstmalige Bezeichnung des Nordens als »Hauptfeind« erfolgte demnach 1995.